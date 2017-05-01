صادم:شوفو أشنو كادير مغربية عندها وكر للدعارة بإيطاليا للزبائن ديالها ﻿

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كشف موقع متخصص في أخبار مغاربة إيطاليا نقلا عن وكالة أنباء إيطالية أن سيدة مغربية أربعينية تمتهن الدعارة متورطة في ابتزاز زبائنها خلال ممارستها الجنس معهم تم إيقافها من طرف الشرطة الإيطالية يوم أمس الثلاثاء.
وأضافت ذات المصادر، أن المعنية بالأمر، كانت تستدرج زبنائنها إلى إحدى الشقق المتواجدة ببلدة « سان فانسان الإيطالية » لممارسة الدعارة معهم، لتخفي بعدها مفاتيح المنزل وتهددهم بتلفيق تهمة الإعتداء الجنسي عليها إن لم يقدموا لها مبلغ مالي مهم.
وكشفت المصادر الإيطالية، أن حوالي 12 شخصا وقعوا في فخ السيدة المغربية إذ دفعوا لها مبلغ مالي يتراواح ما بين 100 و500 أورو من أجل النفاذ بجلدهم.
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