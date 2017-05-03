 مؤلم وبالصور..أطفال متخلى عنهم يعيشون التشرد ويفترشون الأرض بمكناس ﻿
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مؤلم وبالصور..أطفال متخلى عنهم يعيشون التشرد ويفترشون الأرض بمكناس

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 14:13 مؤلم وبالصور..أطفال متخلى عنهم يعيشون التشرد ويفترشون الأرض بمكناس | مجتمع
مؤلم وبالصور..أطفال متخلى عنهم يعيشون التشرد ويفترشون الأرض بمكناس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، تُظهر مجموعة من الأطفال المتخلى عنهم وهم يفترشون الأرض بأحد أحياء العاصمة الإسماعلية بمدينة مكناس.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، تُظهر مجموعة من الأطفال المتخلى عنهم وهم يفترشون الأرض بأحد أحياء العاصمة الإسماعلية بمدينة مكناس.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة التي تم وصفها بالصادمة والمؤلمة، حيث طالب الجميع المسؤولين بمدينة مكناس بالتدخل الفوري والعاجل وتشييد مشاريع سكنية ومراكز لإيواء هؤلاء الأطفال المتخلى عنهم.

ومن جهة أخرى استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن العديد من الأحياء بمختلف المدن المغربية، تعرف انتشارا كبيرا للمتشردين، وهو ما على السلطات والمسؤولين التدخل بخصوص وإيجاد حل جدري ينهي معاناة هذه الفئة المهمشة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مكناس الأطفال مركز الإيواء السلطات العاصمة الإسماعيلية المشاريع

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