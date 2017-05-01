مؤلم..وفاة فنان مغربي بسبب أزمة قلبية ﻿

نعت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين الفنان محمد الشيكر الوراق، الذي توفي مؤخرا عن سن ناهزت 71 عاما.

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نعت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين الفنان محمد الشيكر الوراق، الذي توفي مؤخرا عن سن ناهزت 71 عاما.

وقالت النقابة، في بلاغ، إن الوراق، الذي كان أحد مؤسسيها، أسلم الروح إثر إصابته بأزمة قلبية، وشيع جثمانه بمدينة الجديدة، بحضور عائلته وجمع من الفنانين.

واستحضرت النقابة الإرث الفني المهم الذي خلفه الراحل، ابن الجديدة، الذي أقام فترة بالسويد قبل أن يعود إلى المغرب سنة 1998 حيث شارك في العديد من المعارض والتظاهرات الفنية.

وتابع محمد الشيكر الوراق في السويد دراسات في تصميم الإعلانات والغرافيزم، وشارك في ورشات فنية بمتحف ستوكهولم.

وعرض الوراق لوحاته التشيكيلة في تظاهرات دولية بهامبورغ وكوبنهاغن وتورونتو وروما ونيويورك.