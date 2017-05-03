عاجل وبالصورة..هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة ﻿

كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية بمدينة الحسيمة.
"شوف تيفي"
كشف المرصد الأوروبي للزلازل قبل قليل من يومه الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية بمدينة الحسيمة.
وأوضح المرصد أن هذه الهزة، وقعت بالتحديد على الساعة 10,45 دقيقة صباح اليوم، وقد بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر.
تجدر الإشارة أن مدينة الحسيمة، عاشت السنة الماضية على وقع العديد من الهزات الأرضية والتي بلغت قوة إحداها درجات5 على سلم ريشتر.
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