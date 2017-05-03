بالصورة..هذا ما قالته صديقة حمزة الصنهاجي بعد قضية زواجه بفتاة أخرى ﻿

بعد أسابيع من نشرها لصور جمعتها ب'' حمزة الصنهاجي'' نجل سلطان الأغنية الشعبية والتي جعلت النشطاء يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، عادت مرة أخرى غزلان لتنشر تدوينة على حسابها بالفايسبوك، أوضحت

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من نشرها لصور جمعتها ب" حمزة الصنهاجي" نجل سلطان الأغنية الشعبية والتي جعلت النشطاء يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، عادت مرة أخرى غزلان لتنشر تدوينة على حسابها بالفايسبوك، أوضحت من خلالها أن ما صرح به شاب بخصوص زواج حمزة بفتاة أخرى جاء من أجل "الطمع".

وكتبت هذه الفتاة إلى جانب فيديو قناة "شوف تيفي" الذي كشف فيه صهر الصنهاجي المفترض عن تفاصيل زواج شقيقته بحمزة الصنهاجي " الله ياخد الحق الطمع طاعون طمعتو فيه ولكن ربي كبير".

تجدر الإشارة إلى أن شابا، كشف لـ "شوف تيفي" أمس الثلاثاء عن معطيات مثيرة، أكد من خلالها أن شقيقته "ح"، ارتبطت بشكل رسمي بحمزة الصنهاجي قبل سنتين وأنجبت منه ابنهما "أمير" إلا أن مشاكل أسرية، دفعتها إلى اتخاذ قرار الانفصال وإنهاء هذه العلاقة.



