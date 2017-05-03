بالصورة : عامل نظافة مغربي يلتقي بالملك للمرة السادسة بباريس ورواد الفايسبوك يتفاعلون مع الصورة ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
عاد "خالد الدخيسي " عامل النظافة المنحدر من مدينة " السعيدية ", ليلتقي للمرة السادسة بالملك محمد السادس بقلب العاصمة الفرنسية باريس , وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك لباريس قادما إليها من الولايات المتحدة الأمريكية .
و كان خالد قد التقى بالملك في المرة السادسة صدفة, أثناء تجول العاهل المغربي بشوارع باريس قصد الاستجمام و زيارة بعد المحلات التجارية.
و كان الشاب المغربي المنحدر من مدينة السعيدية قد كشف في وقت سابق أن الملك و أثناء أحد لقائاته به سأله عن مطالبه قبل أن يعده بزيارة مشروع يعكف على إنجازه بمدينته .
و كان عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك", قد عبروا عن إعجابهم بالصور الجميلة التي يخص بها الملك كافة أفراد الجالية المغربية أينما حل و ارتحل , متمنيين أن يحظوا بحظ هذا المواطن المغربي الذي أصبح يلتقي بالملك كلما حل بباريس , حيث علق أحد الضرفاء على صورته "الله يعطيني زهرك".
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