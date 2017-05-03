بالصورة : عامل نظافة مغربي يلتقي بالملك للمرة السادسة بباريس ورواد الفايسبوك يتفاعلون مع الصورة ﻿

عاد ''خالد الدخيسي '' عامل النظافة المنحدر من مدينة '' السعيدية '', ليلتقي للمرة السادسة بالملك محمد السادس بقلب العاصمة الفرنسية باريس , وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك لباريس قادما إليها من

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عاد "خالد الدخيسي " عامل النظافة المنحدر من مدينة " السعيدية ", ليلتقي للمرة السادسة بالملك محمد السادس بقلب العاصمة الفرنسية باريس , وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك لباريس قادما إليها من الولايات المتحدة الأمريكية .



و كان خالد قد التقى بالملك في المرة السادسة صدفة, أثناء تجول العاهل المغربي بشوارع باريس قصد الاستجمام و زيارة بعد المحلات التجارية.



و كان الشاب المغربي المنحدر من مدينة السعيدية قد كشف في وقت سابق أن الملك و أثناء أحد لقائاته به سأله عن مطالبه قبل أن يعده بزيارة مشروع يعكف على إنجازه بمدينته .



و كان عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك", قد عبروا عن إعجابهم بالصور الجميلة التي يخص بها الملك كافة أفراد الجالية المغربية أينما حل و ارتحل , متمنيين أن يحظوا بحظ هذا المواطن المغربي الذي أصبح يلتقي بالملك كلما حل بباريس , حيث علق أحد الضرفاء على صورته "الله يعطيني زهرك".



