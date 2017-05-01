على غرار عدد من مؤسسات الدولة.. أنباء عن تفويت الشركة الوطنية للطرق السيارة لشركة فرنسية ﻿

شرع المسؤولين بالشركة الوطنية للطرق السيارة في مباشرة مفاوضات وصفت بالجادة مع شركة فرنسية لغرض تفويت استغلال شبكة الطرق السيارة في المغرب لهذه الشركة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية



شوف تيفي:



شرع المسؤولين بالشركة الوطنية للطرق السيارة في مباشرة مفاوضات وصفت بالجادة مع شركة فرنسية لغرض تفويت استغلال شبكة الطرق السيارة في المغرب لهذه الشركة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية أخرى كما هو الشأن بالنسبة للماء والتطهير.



و ذكرت يومية "العلم" , التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء، والذي وصفته بالمؤكد , أن المفاوضات تجري في سرية تامة , من أجل إبعاد أية وسيلة إعلام و أي وسيلة مراقبة سياسية .



و أوضحت المصادر أن حركة الاضرابات التي شهدتها الطرق السيارة ليست بمعزل عما يجري من مفاوضات التفويت المذكورة حيث أكدت اليومية أن ما أسمته افتعال الأزمات و الإحتقان داخل الشركة سيساعد في اعتقاد البعض على اقناع جهات معينة بضرورة وأهمية تفويت هذا المرفق العام .



حري بالذكر أن أكثر من 1500 كلم من الطرق السيارة للمملكة تدبرها الشركة الوطنية للطرق السيارة .





