بالصورة..الفنان أمينوكس مزال مريض وكايتعالج ﻿

''بالشفاء العاجل للصديق ورفيق الدرب بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك ''هكذا تمنى أقرب صديق للفنان المغربي أمين التمري الشفاء لصديقه معبرا في الوقت ذاته عن حزنه لما ألم بـ''أمينوكس''.



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"بالشفاء العاجل للصديق ورفيق الدرب بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك "هكذا تمنى أقرب صديق للفنان المغربي أمين التمري الشفاء لصديقه معبرا في الوقت ذاته عن حزنه لما ألم بـ"أمينوكس".

و طالب صديق أمينوكس حمزة الغشاوي، من المغاربة الدعاء للفنان المغربي الذي دخل في مرحلة العلاج.

كما وجه حمزة نداءه لجميع المواقع، بعدم نشر أخبار مغلوطة حول مرض أمينوكس.

وكان الفنان المغربي أمين التمري الموشح بوسام ملكي، قد أعلن مؤخرا عن إصابته بمرض لم يكشف عن تفاصيله.