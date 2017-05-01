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صادم..شوفو شحال ديال الأمهات كيموتو في المغرب خلال الولادة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 12:47 صادم..شوفو شحال ديال الأمهات كيموتو في المغرب خلال الولادة | مجتمع
صادم..شوفو شحال ديال الأمهات كيموتو في المغرب خلال الولادة
كشفت وزارة الصحة عن معطيات جديدة، تشير أنه تم تسجيل 72,6حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية بنسبة انخفاض تقدر ب 35%، مقارنة بعام 2010.

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الصحة عن معطيات جديدة، تشير أنه تم تسجيل 72,6حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية بنسبة انخفاض تقدر ب 35%، مقارنة بعام 2010.

وحسب بلاغ من وزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أنجزت وزارة الصحة، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)واليونيسف(UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (OMS) وجامعة الدول العربية، المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017، بهدف إجراء تقييم لمستوى وفيات الأمهات على الصعيد الوطني.

وأكدت الوزارة أن نتائج المسح الوطني الأخير باستخدام عينة تمثيلية حجمها 725. 121 أسرة، موزعة على جميع جهات المملكة (12جهة) بما في ذلك الوسطين القروي والحضري، أظهرت انخفاضا كبيرا في نسبة وفيات الأمهات، حيث سُجّلت 72,6 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، مقابل 112 وفاة للأمهات حسب المسح الوطني المنجز سنة 2010، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35%. وشمل هذا الانخفاض الوسطين الحضري والقروي على التوالي بنسب 39% و25%.

واعتبرت الوزارة أن هذا التطور الإيجابي يؤكد أن المغرب قد أحرز تقدما مهما، على مستوى تحسين صحة الأم ووَفَى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس للألفية للتنمية لسنة 2015.

 

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المغرب شوف تيفي الأمهات وزارة الصحة الصعيد الوطني الجهات الانخفاض الوسط القروي الحضري

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