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الأميرة للا مريم تترأس بمراكش افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 12:42 الأميرة للا مريم تترأس بمراكش افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا | بوليتيك
الأميرة للا مريم تترأس بمراكش افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا
ترأست الأميرة للا مريم ،اليوم الأربعاء بمراكش، افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحت شعار ''دور

 

شوف تيفي:


ترأست الأميرة للا مريم ،اليوم الأربعاء بمراكش، افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحت شعار "دور المرأة في الابتكار والإبداع بالصناعات والاقتصاد وتأثيرها في حركية الوحدة الافريقية".

ويعنى الملتقى ، الذي يجمع بشكل منتظم صاحبات القرار وسيدات الأعمال من شرق وغرب القارة الإفريقية ، بالموقع المركزي للنساء في الدينامية التنموية في إفريقيا. وينعقد في ظرفية رمزية بالنظر لتزامن تنظيم هذه الدورة مع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.


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