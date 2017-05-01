الأميرة للا مريم تترأس بمراكش افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا ﻿

ترأست الأميرة للا مريم ،اليوم الأربعاء بمراكش، افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحت شعار ''دور

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ترأست الأميرة للا مريم ،اليوم الأربعاء بمراكش، افتتاح الملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحت شعار "دور المرأة في الابتكار والإبداع بالصناعات والاقتصاد وتأثيرها في حركية الوحدة الافريقية".

ويعنى الملتقى ، الذي يجمع بشكل منتظم صاحبات القرار وسيدات الأعمال من شرق وغرب القارة الإفريقية ، بالموقع المركزي للنساء في الدينامية التنموية في إفريقيا. وينعقد في ظرفية رمزية بالنظر لتزامن تنظيم هذه الدورة مع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.





