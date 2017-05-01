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بالفيديو : بعد أشهر من بث ندائها عبر ''شوف تيفي'' الملك محمد السادس يصدر أوامره لتسوية ملف ''هند'' المقيمة بالسودان و هذه هي التفاصيل المفرحة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 12:35 بالفيديو : بعد أشهر من بث ندائها عبر شوف تيفي الملك محمد السادس يصدر أوامره لتسوية ملف هند المقيمة بالسودان و هذه هي التفاصيل المفرحة | مجتمع
بالفيديو : بعد أشهر من بث ندائها عبر ''شوف تيفي'' الملك محمد السادس يصدر أوامره لتسوية ملف ''هند'' المقيمة بالسودان و هذه هي التفاصيل المفرحة
بعد بث ندائها عبر قناة ''شوف تيفي'' نهاية دجنبر من السنة الماضية , وصلت قضية المواطنة المغربية ''هند'' المتزوجة بدكتور سوداني و التي كانت معتصمة أمام باب السفارة المغربية بالسودان , للحل و التسوية و ذلك

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

بعد بث ندائها عبر قناة "شوف تيفي" نهاية دجنبر من السنة الماضية , وصلت قضية المواطنة المغربية "هند" المتزوجة بدكتور سوداني و التي كانت معتصمة أمام باب السفارة المغربية بالسودان , للحل و التسوية و ذلك بعد صدور تعليمات سامية و تدخل السفير المغربي على الخط , لمحاولة إنهاء جحيم المواطنة المغربية و أبنائها و التي لازالت على ذمة المواطن السوداني.

و بعثت المواطنة المغربية رسالة شكر و امتنان لكل من قناة "شوف تيفي" التي نقلت وواكبت هذا المشكل و إلى الملك محمد السادس الذي أصدر أوامره بحل هذا الملف كما نظمت في حقه أبيات شعرية رائعة.

و كانت المواطنة المغربية "هند" قد وجهت نداء استغاثة , تتهم من خلالها زوجها السوداني والذي أقامت معه بالديار السعودية بالاعتداء عليها جسديا ولفظيا وحرمها من أبنائها، مؤكدة أنها طرقت باب السلطات السعودية والسفارة المغربية دون مجيب لأن القانون يقف إلى جانب "الكفيل".

قبل أن تتلقى اتصالا من السفارة المغربية و التي حاولت إيجاد حل لمشكلتها رفقة أبنائها بعدما علقت بالسودان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي/ السلطات السعودية/ المواطن السوداني/ الملك محمد السادس

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