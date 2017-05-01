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مثير.. الجم يخرج عن صمته بخصوص تغييبه وإقصاءه من الظهور خلال شهر رمضان المقبل على القناة الأولى

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 12:21 مثير.. الجم يخرج عن صمته بخصوص تغييبه وإقصاءه من الظهور خلال شهر رمضان المقبل على القناة الأولى | ثقافة و فنون
مثير.. الجم يخرج عن صمته بخصوص تغييبه وإقصاءه من الظهور خلال شهر رمضان المقبل على القناة الأولى
قال الممثل المغربي القدير محمد الجم في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، إن تغيببه عن رمضان كما تم تداوله إعلاميا لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن القناة الأولى لها كامل الصلاحيات ببث عمله

"شوف تيفي":

قال الممثل المغربي القدير محمد الجم في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء، إن تغيببه عن رمضان كما تم تداوله إعلاميا لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن القناة الأولى لها كامل الصلاحيات ببث عمله الجديد في رمضان المقبل أو في وقت آخر.

وأوضح الجم أن القناة الأولى تتحكم في الوقت المحدد لبث العمل الذي شارك فيه نظرا لمجموعة من العوامل مثل الإشهار والتسويق وعدم بث عمله الجديد في رمضان المقبل لا يمكن الاعتراض عليه، مشيرا إلى أن لا علاقة له بموعد البث بعد أن أنهى تصوير عمله الذي عبر عن رضاه بخصوصه.

وبخصوص هذا العمل الذي أكد بأن لجنة وصفته بـ "الصالح"، شارك فيه مجموعة من النجوم من بينهم نعيم إلياس وفضيلة بنموسى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب، مؤكدا أن الانتاج وفر جميع الظروف اللازمة لنجاح هذا العمل، مشددا في الوقت ذاته عن الاحترافية الكبيرة للمخرج هشام جبالي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القناة الأولى محمد الجم الصلاحيات القناة الأولى فضيلة بنموسى

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