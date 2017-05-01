خطير .. زوجة حاصلة على الإجازة تضع حدا لحياتها داخل فندق بفاس ﻿

شوف تيفي: ف.ع
وضعت شابة عشرينة ليلية أمس الثلاثاء حدا لحياتها في مشهد مأساوي بأحد فنادق مدينة فاس بعد أن أغلقت باب الغرفة بإحكام , و أخدت تصرخ قبل أن تتناول "سم الفئران" الذي عجل بوفاتها .
و ذكر زوج الضحية "أمل" في تصريح لـ"شوف تيفي" أن زوجته التي كانت تعاني من مرض عضال كانت قد دخلت في نقاش و خلاف حاد مع عائلتها قبل أن تقدم على الانتحار .
و أضاف أن زوجته الحاصلة على شهادة الإجازة , كانت تعيش وضعية اجتماعية مزرية حيث كانت تعمل بمركز للنداء براتب لا يتجاوز 2500 درهم في أفضل الشهور, وهي التي تتناول أدوية شهرية بقيمة 1000 درهما شهريا .
و فور علمها بالحادث انتقلت إلى الفندق عناصر الأمن الوطني من أجل معاينة الجثة و مباشرة المساطر القانونية الضرورية , فيما نقلت جثة الهالكة نحو المستشفى قصد التشريح الطبي و معرفة أسباب الوفاة.
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