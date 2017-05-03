 بالصورة..أسماء لمنور فرحانة بالملك محمد السادس مُعلقة :''عندو الزين عندو لاكلاس'' ﻿
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بالصورة..أسماء لمنور فرحانة بالملك محمد السادس مُعلقة :''عندو الزين عندو لاكلاس''

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 12:04 بالصورة..أسماء لمنور فرحانة بالملك محمد السادس مُعلقة :عندو الزين عندو لاكلاس | ثقافة و فنون
بالصورة..أسماء لمنور فرحانة بالملك محمد السادس مُعلقة :''عندو الزين عندو لاكلاس''
نشرت الفنانة المغربية أسماء المنور على حسابها بالانستغرام صورة الملك محمد السادس رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند، والتي تم التقاطها خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء بقصر الإليزي بباريس.

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المغربية أسماء المنور على حسابها بالانستغرام صورة الملك محمد السادس رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند، والتي تم التقاطها خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء بقصر الإليزي بباريس.

وعبرت الفنانة المغربية عن إعجابها الكبير بأناقة الملك محمد السادس، حيث علقت على الصورة، وكتبت إلى جانبها ''عندو الزين عندو لا كلاس..بيها بلادو عندو الزين..الله الوطن الملك''.

وتفاعل آلاف عشاق لمنور مع الصورة ومع تعليقها، مؤكدين إعجابهم الكبير بالملك محمد السادس وبالأناقة الكبيرة التي يظهر بها بشكل مستمر داخل وخارج أرض الوطن.

‫شوف تيفي

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