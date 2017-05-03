صادم وبالصور.. صحاب شرع اليد شدو شفار في قرية با محمد بتاونات سلخوه مزيان ﻿

شهدت أحد الدواوير التابعة لقبيلة أولاد عيسى جماعة المكانسة، با محمد بتاونات، أخيرا، واقعة جد خطيرة، بطلها، لص تعرض للضرب المبرح بعد ضبطه متلبسا بسرقة بعض الأغنام.
"شوف تيفي"
شهدت أحد الدواوير التابعة لقبيلة أولاد عيسى جماعة المكانسة، با محمد بتاونات، أخيرا، واقعة جد خطيرة، بطلها، لص تعرض للضرب المبرح بعد ضبطه متلبسا بسرقة بعض الأغنام.
وحسب مصادر من قرية با محمد فإن مجموعة من الأشخاص، قاموا بمحاصرة سيارة اللص، وقاموا برشقها بالحجارة، قبل أن يتم تكبيله، حيث تعرض للضرب المبرح.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تم تسليمه للسلطات، التي قامت بنقله بواسطة سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية، نظرا لخطورة الجروح التي أصيب بها.
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