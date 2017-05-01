البام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يعزز مبادرة الحكم الذاتي ﻿

أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن القرار رقم 2351 المتعلق بالصحراء المغربية والذي صادق عليه مجلس الأمن بإجماع أعضائه، جاء ليعزز المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

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أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن القرار رقم 2351 المتعلق بالصحراء المغربية والذي صادق عليه مجلس الأمن بإجماع أعضائه، جاء ليعزز المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأشاد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع لمكتبه السياسي انعقد أمس الثلاثاء، بموقف مجلس الأمن المرحب بالجهود الجدية وذات المصداقية التي تبذلها المملكة من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. من جهة أخرى، وتزامنا مع إحياء الطبقة العاملة لعيدها الأممي، أعرب الحزب عن دعمه لنضال الشغيلة المغربية وللفئات الهشة، مجددا التأكيد على أنه سيواصل من موقع المعارضة الدفاع عن المطالب المشروعة لكل المواطنات والمواطنين "وسيناهض كل السياسات اللاشعبية، كما سيعمل على الدفاع وتنزيل ما التزم به في برنامجه الانتخابي". وبخصوص مضامين البرنامج الحكومي، عبر الحزب عن "رفضه المطلق لما تضمنه من نوايا وخطوط عريضة بعيدة عن الواقع(...) وتعيد نهج نفس سياسة استهداف الفئات الهشة والإجهاز على المكتسبات والحقوق".

ودعا الحزب في هذا الاطار ، برلمانييه ومناضليه الى ممارسة معارضة بناءة وفاعلة ومسؤولة من داخل وخارج المؤسسات، والوقوف إلى جانب مطالب مختلف شرائح الشعب المغربي وتعزيز التواصل معها.





