إصابات خطيرة و نفوق عدد كبير من قطيع الدجاج في حادثة سير بتمارة ﻿

شهدت مدينة تمارة حادثة سير خطيرة كادت أن تحصد عددا كبيرا من الأرواح بعد أن اصطدمت شاحنة محملة بالدجاج الحي شاحنة أخرى على مستوى منطقة ''القروش'' مخلفة عدد من الإصابات الخطيرة.



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



شهدت مدينة تمارة حادثة سير خطيرة كادت أن تحصد عددا كبيرا من الأرواح بعد أن اصطدمت شاحنة محملة بالدجاج الحي شاحنة أخرى على مستوى منطقة "القروش" مخلفة عدد من الإصابات الخطيرة.



و ذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن الحادث قع في حدود الساعة السابعة صباحا , على مستوى ملتقى كبير للطرق بـ"القروش" الشهيرة بمدينة تمارة في الطريق المؤدية لسوق السبت , و ذلك عندما لم يحترم سائق الشاحنة المحملة بالدجاج الإشارة المرورية مما جعله يزيغ عن الطريق بسبب خروج عربات أخرى قبل أن يصطدم بشاحنة أخرى متسببا في خوف و هلع كبير في صفوف مستعملي الطريق الراجلين منهم و الذين كانوا خلف مقود سياراتهم .



و أضافت المصادر أن الحادث الخطير تسبب في إصابة السائق و مرافق له بإصابات خطيرة , فيما تعرض قطيع الدجاج إلى التلف



و فور علمها بالحادث هرعت عناصر الأمن إلى عين المكان من أجل إجراء المعاينات الضرورية و القانوينة للحادثة و تسهيل حركة المرور في حين تكلفت سيارة الإسعاف بنقل المصابين على عجل إلى مستشفى "سيدي لحسن" بمدينة تمارة.



