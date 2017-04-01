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مثـــير: زوجة الصنهاجي دّخْلات ولدها الحبس هو ومرتو وهاعلاش

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 11:07 مثـــير: زوجة الصنهاجي دّخْلات ولدها الحبس هو ومرتو وهاعلاش | صحافة
مثـــير: زوجة الصنهاجي دّخْلات ولدها الحبس هو ومرتو وهاعلاش
كشف صهر ابن الفنان المغربي حمزة الصنهاجي، أن صديقه وزوج أخته عاش مشاكل أسرية مع والدته بسبب زوجته و أم طفله الوحيد بعدما رفعت شكاية مباشرة إلى المصالح الأمنية تتهمه فيها بسرقة مجوهراتها.

شوف تيفي:

كشف صهر ابن الفنان المغربي حمزة الصنهاجي، أن صديقه وزوج أخته عاش مشاكل أسرية مع والدته بسبب زوجته و أم طفله الوحيد بعدما رفعت شكاية مباشرة إلى المصالح الأمنية تتهمه فيها بسرقة مجوهراتها.

و كشف المتحدث في تصريح بالفيديو(مرفق بالمقال) عن معطيات أخرى مثيرة من بينها قيام الفنان سعيد الصنهاجي وخلال ارتباط ابنه بالفتاة المذكورة، بالتسبب بسجن ابنه و زوجته معا بعد اتهامه إياهم بالسرقة قبل أن يتنازل عن القضية.

و أضاف أن حمزة نجل سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، ارتبط قبل سنتين بشكل رسمي بفتاة تدعى "ح" البالغة من العمر 19 سنة، وأنجب معها قبل أشهر قليلة طفلا أُطلق عليه اسم "أمير".

تفاصيل جيدة تجدونها في التصريح...



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المغرب شوف تيفي حمزة الصنهاجي الصورة السجن سعيد الصنهاجي الدار البيضاء السرقة

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