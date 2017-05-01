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مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء تحسم في إسم الرئيس الجديد لفرنسا

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 11:03 مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء تحسم في إسم الرئيس الجديد لفرنسا | دولي
مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء تحسم في إسم الرئيس الجديد لفرنسا
من المرتقب أن يلتقي المرشحان اللذان يتسابقان نحو رئاسة ''الايليزي'' المتأهلان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ''إيمانويل ماكرون'' و''مارين لوبين'' لإجراء مناظرة تلفزيونية قوية تجمع بين


شوف تيفي:

من المرتقب أن يلتقي المرشحان اللذان يتسابقان نحو رئاسة "الايليزي" المتأهلان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، "إيمانويل ماكرون" و"مارين لوبين" لإجراء مناظرة تلفزيونية قوية تجمع بين برنامجين متضادين.
من المنتظر أن تستمر لأكثر من ساعتين مساء اليوم الأربعاء قبل الجولة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن ماكرون مرشح الوسط المؤيد للاتحاد الأوروبي يحقق تقدما قويا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين.

ويحتاج ماكرون إلى إقناع الناخبين اليساريين بأن موقفه الليبرالي لا يجب أن يمنعهم من دعمه، ومن المتوقع أن تركز لوبان على موضوعيها المفضلين وهما الأمن والهوية.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مارين لوبان إيمانويل ماكرون شوف تيفي الأربعاء الاليزي

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