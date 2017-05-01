 عاجل..قنينة غاز صغيرة تتسبب في اندلاع حريق داخل منزل بالبيضاء ﻿
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عاجل..قنينة غاز صغيرة تتسبب في اندلاع حريق داخل منزل بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..قنينة غاز صغيرة تتسبب في اندلاع حريق داخل منزل بالبيضاء

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عاجل..قنينة غاز صغيرة تتسبب في اندلاع حريق داخل منزل بالبيضاء

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 10:59 عاجل..قنينة غاز صغيرة تتسبب في اندلاع حريق داخل منزل بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..قنينة غاز صغيرة تتسبب في اندلاع حريق داخل منزل بالبيضاء
اندلع حريق قبل قليل من يومه الأربعاء، داخل منزل يوجد على مستوى الحي المحمدي بالبيضاء، وبالتحديد بمنطقة ''ديور لمان''، ماخلف خسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"


اندلع حريق قبل قليل من يومه الأربعاء، داخل منزل يوجد على مستوى الحي المحمدي بالبيضاء، وبالتحديد بمنطقة "ديور لمان"، ماخلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تسربا للغاز من "بوطة صغيرة، تسبب في اندلاع النيران التي انتشرت بشكل كبير وبسرعة، نتيجة طبيعة المواد الموجودة بالمنزل.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدينة، وفور توصلها بإخبارية بخصوص الحريق، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران وأوقفت انتشارها قبل أن تصل لباقي غرف المنزل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحريق النيران الحريق ديور لمان الوقاية المدنية مصالح قنينة غاز

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