 عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى

يا ربي السلامة..الشفرة على الصباح فكازا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..''الشفرة ''على الصباح فكازا

فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة

عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء

صادم ومثير..راجل حصلوه لابس النقاب.. وها شنو وقع ليه | مجتمع

صادم ومثير..راجل حصلوه لابس النقاب.. وها شنو وقع ليه

هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 36 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 36 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء

اعتقال مختلس 200 مليون بقنصلية مغربية بإيطاليا | حوادث و حقوق

اعتقال مختلس 200 مليون بقنصلية مغربية بإيطاليا

قرينا بكري.. تلميذ يتابع مسلسل سامحيني داخل القسم | منوعات

قرينا بكري.. تلميذ يتابع مسلسل سامحيني داخل القسم

صادم..مسنة تبلغ 80 سنة تنتحر شنقا بمدينة جرسيف | حوادث و حقوق

صادم..مسنة تبلغ 80 سنة تنتحر شنقا بمدينة جرسيف

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 10:47 عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى
شهدت الطريق الرابطة بين تزنيت ومدينة أكادير، قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة طرقية حقيقية، عقب اصطدام شاحنة كبيرة على متنها عاملات زراعة بسيارة خفيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى لم يتم بعد تحديد عددهم.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين تزنيت ومدينة أكادير، قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة طرقية حقيقية، عقب اصطدام شاحنة كبيرة على متنها عاملات زراعة بسيارة خفيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى لم يتم بعد تحديد عددهم.

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة وقعت على مستوى دوار تين علي منصور الموجودة على مستوى منطقة اشتوكة أيت باها، حيث أسفر الاصطدام عن انقلاب الشاحنة التي كانت تقل العشرات من عاملات في مجال الزراعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولى تشير إلى وجود قتلى بين العاملات، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الحادثة المروعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة خفيفة منطقة اشتوكة تزنيت شاحنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..الشفرة على الصباح فكازا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..''الشفرة ''على الصباح فكازا

فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة

عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء

اعتقال مختلس 200 مليون بقنصلية مغربية بإيطاليا | حوادث و حقوق

اعتقال مختلس 200 مليون بقنصلية مغربية بإيطاليا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

والدة فلسطينية تفارق الحياة قبل أن ترى ابنها المضرب عن الطعام | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

والدة فلسطينية تفارق الحياة قبل أن ترى ابنها المضرب عن الطعام

هام لأصحاب باكالوريا علوم الحياة و الأرض..تفسير جد مبسط لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية | بــووز

هام لأصحاب باكالوريا علوم الحياة و الأرض..تفسير جد مبسط لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية

شجار خطير فى الجو على متن طائرة بين الركاب !! | زووم

شجار خطير فى الجو على متن طائرة بين الركاب !!

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 03 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 03 ماي 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى

يا ربي السلامة..الشفرة على الصباح فكازا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..''الشفرة ''على الصباح فكازا

فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة

عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.