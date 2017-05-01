عاجل..فاجعة طرقية بعد انقلاب شاحنة تحمل عاملات زراعة بتزنيت..وأنباء عن سقوط قتلى ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين تزنيت ومدينة أكادير، قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة طرقية حقيقية، عقب اصطدام شاحنة كبيرة على متنها عاملات زراعة بسيارة خفيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى لم يتم بعد تحديد عددهم.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين تزنيت ومدينة أكادير، قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة طرقية حقيقية، عقب اصطدام شاحنة كبيرة على متنها عاملات زراعة بسيارة خفيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى لم يتم بعد تحديد عددهم.

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة وقعت على مستوى دوار تين علي منصور الموجودة على مستوى منطقة اشتوكة أيت باها، حيث أسفر الاصطدام عن انقلاب الشاحنة التي كانت تقل العشرات من عاملات في مجال الزراعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولى تشير إلى وجود قتلى بين العاملات، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الحادثة المروعة.