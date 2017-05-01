يا ربي السلامة..''الشفرة ''على الصباح فكازا ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' صباح اليوم الأربعاء حادثة سرقة خطيرة كادت أن تودي بحياة فتاة شابة بشارع الناظور بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غطاس

عاينت ''شوف تيفي'' صباح اليوم الأربعاء حادثة سرقة خطيرة كادت أن تودي بحياة فتاة شابة بشارع الناظور بالدار البيضاء.

السرقة تعرضت لها الفتاة التي كانت في طريقها ككل صباح إلى عملها حيث كانت تهم بالصعود إلى سيارة أجرة صغيرفي الشارع المذكور، ليباغتها سارقين على متن دراجة نارية من الخلف مهددينها بسلب ما بحوزتها بسيف كبير،و خلال مقاوتها سقطت أرضا أمام أعين المارة، ليتمكن الجانيين من سرقة حقيبتها.

و قد تجمهر عدد من المواطنين على الفتاة التي أصيبت بجروح خفيفة، فيما لاذا السارقين بالفرار على متن دراجتهم النارية في رحلة بحث أخرى عن ضحية ربما تكون الثانية هذا اليوم.





