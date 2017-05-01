فيديو مؤلم يهز المغاربة..شوفو كيفاش غرق شاب في شاطئ بطنجة ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح يومه الأربعاء، مقطع فيديو صادم يُدمي القلوب ويهز النفوس، والذي يوثق للحظة غرق شاب بشاطئ شقارة بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح يومه الأربعاء، مقطع فيديو صادم يُدمي القلوب ويهز النفوس، والذي يوثق للحظة غرق شاب بشاطئ شقارة بمدينة طنجة.

وأوضح ناشروا هذا الفيديو أن مجموعة من المواطنين، حاولوا إنقاذ الشاب من الغرق إلا أن محاولتهم باءت بالفشل نظرا لقوة أمواج البحر، موضحين أن تأخر وصول الوقاية المدينة، ساهم بدوره في غرق الشاب الذي لم يتمكن من التحمل طويلا قبل أن يختفي تحت الأمواج العاتية.

ومن جهة أخرى، فقد كشفت بعض المصادر أن الشاب الهالك يبلغ من العمر قيد حياته 19 سنة، وقد تم انتشال جثته بصعوبة، حيث تم تسليم جثمانه من طرف السلطات لأسرته التي قامت بدفنه أمس الثلاثاء.



