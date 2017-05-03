عاجل..حادثة سير مروعة بدرب عمر بالبيضاء ﻿

شهد درب عمر بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة، تسببت فيها سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنونية، وكادت لولا الألطاف الإلهية أن تؤدي إلى خسائر بشرية.

"شوف تيفي"

شهد درب عمر بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة، تسببت فيها سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنونية، وكادت لولا الألطاف الإلهية أن تؤدي إلى خسائر بشرية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة خفيفة من نوع "داسيا"، فقد السيطرة على المقود، نظرا للسرعة التي كان يقود بها، قبل أن يصعد إلى الرصيف ويصطدم بالحاجز الحديدي.

وأوضح المصدر ذاته أن السيارة ونظرا لقوة الاصطدام تهشمت بالكامل، مضيفا أن المصالح الأمينة، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة وبالإطمئنان على السائق الذي لم يصب بأي جروح بالرغم من خطورة الحادث.



