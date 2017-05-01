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صادم ومثير..راجل حصلوه لابس النقاب.. وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 09:23 صادم ومثير..راجل حصلوه لابس النقاب.. وها شنو وقع ليه | مجتمع
صادم ومثير..راجل حصلوه لابس النقاب.. وها شنو وقع ليه
تناقلت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر رجلا متنكرا بزي نسائي وهو يرتدي النقاب، من أجل استخدامه في التسول.

"شوف تيفي"


تناقلت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر رجلا متنكرا بزي نسائي وهو يرتدي النقاب، من أجل استخدامه في التسول.

وحسب وسائل إعلام سعودية في كشفها عن تفاصيل الفيديو فإن هذا الأخير يوثق قيام مجموعة من الشباب على إجبار الرجل على خلع النقاب والكشف عن هويته، حيث تبين لهم أن المعني بالأمر وافد إلى المملكة العربية السعودية.



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المغرب شوف تيفي التسول النقاب زي نسائي التسول المملكة العربية السعودية

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