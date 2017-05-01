صادم ومثير..راجل حصلوه لابس النقاب.. وها شنو وقع ليه ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر رجلا متنكرا بزي نسائي وهو يرتدي النقاب، من أجل استخدامه في التسول.
وحسب وسائل إعلام سعودية في كشفها عن تفاصيل الفيديو فإن هذا الأخير يوثق قيام مجموعة من الشباب على إجبار الرجل على خلع النقاب والكشف عن هويته، حيث تبين لهم أن المعني بالأمر وافد إلى المملكة العربية السعودية.
#فيديو / وافد يتنكر بزيّ إمرأة لممارسة التسول في #خميس_مشيط. pic.twitter.com/lmHwuQ9LIG— نجران اليوم (@NajranToday) 2 mai 2017
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.