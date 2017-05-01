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هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 36 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 09:15 هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 36 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
هام للمغاربة..طقس حار يصل إلى 36 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا فوق كل من السهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا فوق كل من السهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي.

كما يرتقب تشكل بعض السحب المنحفضة المصحوبة بكثل ضبابية محلية على الساحل الأطسي وذلك خلال الصباح الباكر والليلة الموالية.

وسيلاحظ تكون سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الريف و الأطلسين الكبير والمتوسط، والهضاب العليا الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو زخات مطرية متفرقة، أحيانا رعدية . فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة .

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة بالقطاع الجنوبي جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة الشاوية ودكالة وعبدة، وما بين 16 و21 درجة بالسايس وبالسهول ومنطقة سوس و السفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 20 و25 درجة بباقي سواحل الواجهة المتوسطية وجوار سواحل المحيط الاطلسي، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس والسهول المحيط الأطلسي، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا بالشرق وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والداخلة وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي حار السواحل المرتفعات مديرية الأرصاد الجوية

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