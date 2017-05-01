اعتقال مختلس 200 مليون بقنصلية مغربية بإيطاليا ﻿

تمكنت عناصر الشرطة الإيطالية بمدينة ميلانو من إيقاف المحاسب السابق للقنصلية العامة للمغرب المتهم بالتورط في اختلاسات استهدفت مالية القنصلية.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة الإيطالية بمدينة ميلانو من إيقاف المحاسب السابق للقنصلية العامة للمغرب المتهم بالتورط في اختلاسات استهدفت مالية القنصلية.

وأفادت يومية الصباح، أن إلقاء القبض على الموظف المدعو « ع.س » والبالغ من العمر 51 سنة ببيته بميلانو جاء بناء على الأمر الدولي بالإعتقال الذي أصدرته السلطات المغربية في حق المعني بالأمر.

وأضاف ذات المصادر أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بعدما قامت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الخارجية بافتحاص مالية القنصلية التي كان يشرف عليها المتهم حيث وقفت على خروقات كبيرة بالحسابات وعملية اختلاس حوالي 200 مليون كان بطلها المحاسب.

هذا وأوضحت المصادر ذاتها، أنه رغم إلقاء القبض على المحاسب السابق لقنصلية المغرب بميلانو فإنه لايتوقع أن يتم تسليمه مباشرة للمصلح الأمنية المغربية إلا بعد موافقة القضاء الإيطالي على ذلك.

جدير بالذكر، أن لجنة تفتيش حلت بمقر القنصلية في ميلانو بعدما تفجرت القضية على نطاق واسع، حيث انكبت اللجنة على معرفة أسباب تعذر إنجاز وثائق تخص المهاجرين المغاربة لتكتشف اختلاسات بلغت تقديراتها 197 ألف أورو ما يعادل 200 مليون.