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قرينا بكري.. تلميذ يتابع مسلسل سامحيني داخل القسم

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 03:25 قرينا بكري.. تلميذ يتابع مسلسل سامحيني داخل القسم | منوعات
قرينا بكري.. تلميذ يتابع مسلسل سامحيني داخل القسم
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة من داخل أحد الأقسام التعليمية لتلميذ وهو يتابع إحدى حلقات المسلسل التركي الشهير سامحيني الذي ثبته القناة الثانية 2M على هاتفه النقال داخل حجرة القسم.

شوف تيفي :

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة من داخل أحد الأقسام التعليمية لتلميذ وهو يتابع إحدى حلقات المسلسل التركي الشهير سامحيني الذي ثبته القناة الثانية 2M على هاتفه النقال داخل حجرة القسم.

وكان صاحب الهاتف قد أخد الإحتياطات اللازمة بعيدا عن أنظار أستاذه وسط كتابه المدرسي.

هذا وقد لاقت الصورة المذكورة فور تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي موجة من السخرية.

جدير بالذكر، أن مسلسل سامحيني يحظى بنسبة مشاهدة عالية، بالرغم من تجاوزه عتبة 1000 حلقة، حيث ولحدود الساعة ما تزال أحداث المسلسل التركي تُصور بتركيا. 

 

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مسلسل سامحيني القسم مشاهدة شوف تيفي

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