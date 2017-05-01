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صادم..مسنة تبلغ 80 سنة تنتحر شنقا بمدينة جرسيف

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 03:21 صادم..مسنة تبلغ 80 سنة تنتحر شنقا بمدينة جرسيف | حوادث و حقوق
صادم..مسنة تبلغ 80 سنة تنتحر شنقا بمدينة جرسيف
اهتزت تجزئة العريشة بمدينة جرسيف، يومه الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقة، بطلتها سيدة في عقدها الثامن، أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

اهتزت تجزئة العريشة بمدينة جرسيف، يومه الثلاثاء، على وقع فاجعة حقيقة، بطلتها سيدة في عقدها الثامن، أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها.

وحسب مصادر من جرسيف فإن الهالكة البالغة من العمر 80 سنة، استغلت غياب ابنتها من المنزل، وقامت بالانتحار شنقا بشرفة المنزل "البالكو" بواسطة حبل، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعت بهذه السيدة المسنة إلى إنهاء حياتها تبقى مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمنزل الهالكة، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى جرسيف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الانتحار جرسيف المصالح الأمنية مستودع الأموات

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