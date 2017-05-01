خبر سار للمغاربة...مدينة إيطالية في حاجة ماسة إلى المهاجرين ﻿

كشفت الصحيفة الأمريكية « لوس أنجلوس تايمز » نقلا عن تقارير إيطالية، أن سكان مدينة ريجيو كالابريا الإيطالية يبحثون عن مهاجرين شباب للعمل والإقامة في المدينة المذكورة بعدما هجرها شبابها حيث ظل الآن

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كشفت الصحيفة الأمريكية « لوس أنجلوس تايمز » نقلا عن تقارير إيطالية، أن سكان مدينة ريجيو كالابريا الإيطالية يبحثون عن مهاجرين شباب للعمل والإقامة في المدينة المذكورة بعدما هجرها شبابها حيث ظل الآن يقطن بها سوى المسنين.

وأضافت ذات المصادر، أن المدينة الإيطالية التي لم يتبق فيها سوى حوالي 330 نسمة في حاجة ماسة إلى الشباب لمنح حياة جديدة لريجيو كالابريا.

وبهذا الشأن، صرح عمدة مدينة ريجيو كالابريا الإيطالية، أنه خلال السنوات الماضية استقبل آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوها عبر البحر المتوسط، نظرا لقربها من سواحل جزيرة صقلية الإيطالية والسواحل الليبية، لكن هؤلاء المهاجرين يقوموم بالعديد من المهام كالرعي والجزارة وسياقة الحافلات وغيرها..

وأضافت المصادر نفسها، أن عددا من المهاجرين الذين يعملون بمدينة ريجيو كالابريا والقادمين من باكستان وأفغانستان وبلدان جنوب الصحراء وسوريا يبلغ عددهم حوالي 1500 شخص .