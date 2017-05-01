بعد إثارته للجدل..النجم اللبناني رياض العمر يطلق أغنية دينية وألبوم مواويل بطريقة متفردة ﻿

كشف النجم اللبناني رياض العمر أنه سجل ألبوم مواويل خاص بالشهر الفضيل الذي سيحل قريبا بعد أيام، والذي يتضمن مجموعة من المواويل العربية الأصيلة التي أداها بصوته ولكنته اللبنانية العربية المميزة،

شوف تيفي

كشف النجم اللبناني رياض العمر أنه سجل ألبوم مواويل خاص بالشهر الفضيل الذي سيحل قريبا بعد أيام، والذي يتضمن مجموعة من المواويل العربية الأصيلة التي أداها بصوته ولكنته اللبنانية العربية المميزة، فضلا عن إصداره أغنية دينية من بين هذه القطع التي سيتضمنها الألبوم.

وإلى جانب ذلك فإن اللبناني المقيم في المغرب منذ سنوات طويلة، رياض العمر يحضر لمفاجأة عيد الفطر لجمهوره العريض، حسب ما كشفه لـ"شوف تيفي"، وذلك قبل حلوله ضيفا استثنائيا لأول مرة على مهرجان الراي بوجدة، إلى جانب العديد من الفنانين المميزين.

وسيشارك رياض خلال الأيام القليلة القادمة، في مجموعة من المهرجانات الشهيرة في المغرب هذه السنة، ومن أهمها مهرجان طانطان، الذي يعد علامة فارقة في المهرجانات المغربية بجنوب المغرب، فضلا عن مشاركة أخرى في مهرجان فاس الشهير الخاص بالموسيقى الروحية، والذي يعد أحد أكبر وأنجح المهرجانات في المغرب.