السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مصور يُوثق لحظة إقدام أحد المجهولين على سرقة سيارة من نوع فياط بيضاء اللون كانت مركونة بالقرب من مجمع سكني بمدينة طنجة.

شوف تيفي :

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مصور يُوثق لحظة إقدام أحد المجهولين على سرقة سيارة من نوع فياط بيضاء اللون كانت مركونة بالقرب من مجمع سكني بمدينة طنجة.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" أنه تمت سرقة السيارة المذكورة بطريقة احترافية، حيث اقتحم السارق السيارة عبر النافذة، إذ سرق ما بداخلها ولاذ بعد ذلك بالفرار.

كما أفادت ذات المصادر أن الجاني وبعد سرقة ممتلكات صاحب السيارة، نسي بداخلها سلاحه الأبيض ومقصا كانا بحوزته كما أن زجاج السيارة كان مُلطخا بدماء المعني بالأمر.

هذا وقد قدم ضحية السرقة، شكاية لدى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في الموضوع والتعرف على هوية مرتكب السرقة.