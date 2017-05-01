 السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة | حوادث و حقوق

السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة

عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالبرنوصي | حوادث و حقوق

عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة

صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره | حوادث و حقوق

صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره

خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله | مجتمع

خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله

صادم..نصف المغربيات يتحملن عنف الأزواج | مجتمع

صادم..نصف المغربيات يتحملن عنف الأزواج

مثير.. مشاريع ملكية بالبيضاء أمام القضاء | مجتمع

مثير.. مشاريع ملكية بالبيضاء أمام القضاء

هدنة بين القياديين المتصارعين بالبيجديبعد مكالمة هاتفية لبنكيران | بوليتيك

هدنة بين القياديين المتصارعين ''بالبيجدي''بعد مكالمة هاتفية لبنكيران

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال مول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه | مجتمع

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة

بتاريــخ : 3 ماي 2017 / 02:39 السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة | حوادث و حقوق
السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مصور يُوثق لحظة إقدام أحد المجهولين على سرقة سيارة من نوع فياط بيضاء اللون كانت مركونة بالقرب من مجمع سكني بمدينة طنجة.

شوف تيفي :

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مصور يُوثق لحظة إقدام أحد المجهولين على سرقة سيارة من نوع فياط بيضاء اللون كانت مركونة بالقرب من مجمع سكني بمدينة طنجة.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" أنه تمت سرقة السيارة المذكورة بطريقة احترافية، حيث اقتحم السارق السيارة عبر النافذة، إذ سرق ما بداخلها ولاذ بعد ذلك بالفرار.

كما أفادت ذات المصادر أن الجاني وبعد سرقة ممتلكات صاحب السيارة، نسي بداخلها سلاحه الأبيض ومقصا كانا بحوزته كما أن زجاج السيارة كان مُلطخا بدماء المعني بالأمر.

هذا وقد قدم ضحية السرقة، شكاية لدى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في الموضوع والتعرف على هوية مرتكب السرقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طنجة بالضبط المجمع السكني لديار طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالبرنوصي | حوادث و حقوق

عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالبرنوصي

صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره | حوادث و حقوق

صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره

هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة

عاجل..هذا ما يقع بشركة رورنو بالبيضاء بعد الحريق+صور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما يقع بشركة رورنو بالبيضاء بعد الحريق+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هام لأصحاب باكالوريا علوم الحياة و الأرض..تفسير جد مبسط لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية | بــووز
منذ 23 دقيقة

هام لأصحاب باكالوريا علوم الحياة و الأرض..تفسير جد مبسط لدرس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية

شجار خطير فى الجو على متن طائرة بين الركاب !! | زووم

شجار خطير فى الجو على متن طائرة بين الركاب !!

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 03 ماي 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 03 ماي 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 03 ماي 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 03 ماي 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

السيبة.. سرقة سيارة بطنجة بطريقة احترافية عبر النافذة

عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالبرنوصي | حوادث و حقوق

عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة

صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره | حوادث و حقوق

صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره

خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله | مجتمع

خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.