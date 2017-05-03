عاجل بالصور والفيديو..اعتداء خطير تعرض له سائق شركة Uber من طرف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالبرنوصي ﻿

علمت شوف تيفي أن عددا من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة قاموا باعتراض سبيل سائق تابع لشركة أوبر بحي القدس بالبرنوصي ليلة اليوم الثلاثاء عندما كان يزاول عمله.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عددا من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة قاموا باعتراض سبيل سائق تابع لشركة أوبر بحي القدس بالبرنوصي ليلة اليوم الثلاثاء عندما كان يزاول عمله.

وأضاف مصدر القناة، أن أصحاب « الطاكسيات الحمرين » كانوا يلاحقون سائق سيارة أوبر عندما كان يُقل أحد زبائنه ليتفاجأ باعتراض هؤلاء سبيله حيث دخلوا في مناوشات ومشادات كلامية تحولت إلى الضرب.

وفور علمها بالواقعة، حلت إلى عين المكان فرقة الدراجين التابعة لدائرة البرنوصي من أجل التدخل، حيث تم نقل المصابين (سائق أوبر، وسائقي سيارة أجرة) إلى المستشفى المنصوري بالمنطقة المذكورة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق مفصل من قِبل العناصر الأمنية في ظروف وملابسات الإعتداء.