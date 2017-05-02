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صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 23:19 صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره | حوادث و حقوق
صدق أولا تصدق..أغرب انتقام من رجل ضبط زوجته تخونه مع عشيقها فوق سريره
في واقعة غريبة، قام الشاب الأمريكي دوستون هولوواي والبالغ من العمر 23 سنة من التقاط صورة سيلفي رفقة زوجته عند عودته فجأة من السفر حيث وجد الأخيرة نائمة بين أحضان عشيقها فوق سريره .

شوف تيفي

 

في واقعة غريبة، قام الشاب الأمريكي دوستون هولوواي والبالغ من العمر 23 سنة من التقاط صورة سيلفي رفقة زوجته عند عودته فجأة من السفر حيث وجد الأخيرة نائمة بين أحضان عشيقها فوق سريره .

وفور التقاطه لصورة السيلفي، قام الشاب الأمريكي بنشر الصور في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مرفوقة بتدوينة كتب فيها " الخائنات لا يستحقون أن نضيع حياتنا من أجلهم ».

وفور تداول الصور على نطاق واسع عبر الإنترنيت، تلقى دوستوت هولوواي العديد من رسائل الدعم، وكان الأخير قد صرح أنه عندما وجد زوجته رفقة رجل آخر أحس وكأن العالم قد انهار من حوله، ولكنه تمكن من الحفاظ على هدوئه والتقط صورة السيلفي حيث اعتبر أن هذه الخطوة أحسن انتقام وأشد من الجرم .

 

 

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أمريكي الخيانة انتقام

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