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خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 22:41 خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله | مجتمع
خطير.. الكتاني يهدد أبي حفص وهذا وما قاله
نشر الشيخ السلفي حسن الكتاني عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك تدوينة اعتبر من خلالها أن موضوع فتح نقاش في موضوع الإرث الذي صرح به سابقا محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بالشيخ أبي حفص أن هذه المطالب

شوف تيفي

 

نشر الشيخ السلفي حسن الكتاني عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك تدوينة اعتبر من خلالها أن موضوع فتح نقاش في موضوع الإرث الذي صرح به سابقا محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بالشيخ أبي حفص أن هذه المطالب مستوردة من المشرق.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأبعاء، أن حسن الكتاني اعتبر من جهته هذه المطالب معركة بدأت حسبه بموصوع الإرث، وستواصل جولاتها مرورا بقضية الصحيحين وأبي هريرة ثم ثبوت القرا ووجود الله تعالى، ووصف الشيخ الذي يرفض أي نقاش في الموضوع هذه المطالب بالمستوردة من المشرق مُلحا على أن معركة الشريعة خاصة قانون الميراث اشتعلت في مصر منذ حوالي 20 سنة. وما نراه اليوم في المغرب هو مجرد رجع صدى وتقليد متأخر لما انتهى منه المشارق ولكن علمانيينا يستنكفون عن التشبه بالمشارقة في الدين ويسارعون في التشبه بهم في قلة الدين.

هذا ولم يتردد الكتاني في وصف صديقه القديم أبي حفص بالمنتكس مشيرا إلى أن دعاة تغيير قانون المواريث الإسلامي مجرد ناعقين يرددون مطالب أسيادهم في الغرب، كما أضاف بما يشبه التهديد « إن لم يهده الله تعالى فمصيره مصير عبد الله القصيمي المفكر السعودي الذي انقلب من مدافع عن السلفية إلى ملحد.

 

 

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