صادم..نصف المغربيات يتحملن عنف الأزواج ﻿

بعدما كان قبول النساء العنف الممارس ضدهن واستساغته بل حتى تحمل المسؤولية كاملة عنه من الكليشيهات التي طبعت مجتمعا متخلفا وصورا نمطية طالما حاربها المجتمع المدني واعتبر أنها لا تعكس الواقع بل يتم

"شوف تيفي"



بعدما كان قبول النساء العنف الممارس ضدهن واستساغته بل حتى تحمل المسؤولية كاملة عنه من الكليشيهات التي طبعت مجتمعا متخلفا وصورا نمطية طالما حاربها المجتمع المدني واعتبر أنها لا تعكس الواقع بل يتم الترويج لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للمرأة أرقاما ومعطيات صادمة حول العنف الممارس ضد النساء في المغرب، إذ أكدت أن هده الصورة النمطية، منبهة إلى أن نصف المغربيات يعتبرن أن من واجب النساء تحمل عنف الأزواج حفاظا عل استقرار الأسرة في وقت تستمر فيه معدلات التعنيف في الارتفاع، وقد بحت حناجر الجمعيات النسائية والحقوقية دفاعا عن حق النساء في حياة آمنة، ومطالبة بوأد العنف ومحاربته بشتى الوسائل.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء فبلغة الأرقام أكدت الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أعدتها المنظمة الأممية بتنسيق مع منظمة "بروموندو" حول الرجال والمساواة، والتي همت أربعة بلدان تنتمي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مصر والمغرب ولبنان وفلسطين" أنه في الوقت الذي يعتقد فيه أزيد من ثلتي الرجال المغاربة أن الزوجات مجبرات على تحمل العنف، بغية الحفاظ على الأسرة، تشاطرهن الفكرة ذاتها قرابة نصف النساء المغربيات ممن أقررن بضرورة تحمل عنف الأزواج.

وتقول المنظمة إن هذا الواقع يأتي في سياق موجة ارتفاع غير مسبوق لتعنيف النساء، فحسب تقرير المنظمة الأممية، أبلغ الرجال والنساء على حد سواء بمعدلات مرتفعة لاستخدام الرجال العنف ضد النساء، ذلك أن أكثر من نصف الرجال ذكروا أنهم سبق لهم الإساءة عاطفيا إلى زوجاتهم، أما الربع منهم فقد أبلغوا عن ارتكابهم للعنف الجسدي ضدهن.



