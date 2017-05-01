مثير.. مشاريع ملكية بالبيضاء أمام القضاء ﻿

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف محل تجاري شيد جزء منه بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمقاطعة سيدي مومن ،

"شوف تيفي"

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف محل تجاري شيد جزء منه بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمقاطعة سيدي مومن ، بعد اتهام الجمعية صاحبة المشروع بالبناء دون ترخيص واستغلال بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية دون إذن.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الأربعاء فقد استمع رئيس الجلسة في جلسة أبريل الماضي إلى دفاع الجمعية المشرفة على المشروع الذي أدلى بعدد من الوثائق والمراسلات والتصاميم والتراخيص وتقارير الشركاء "مجلس المقاطعة، والعمالة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ومراحل تطور المشروع وأسباب توقفه والاطلاع على مسطرة الاستفادة من المحلات التجارية بعد اتهام الجمعية بالتلاعب في لوائح الباعة.

ووصل مشروع السوق النموذجي "المصير" إلى ردهات المحاكم وغرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تراكم عدد من المشاكل والصراعات بين الشركاء وجمعيات المجتمع المدني والباعة المتجولين والسلطات المحلية التي حشدت قواتها العمومية في فاتح مارس الماضي لإغلاق الفضاء التجاري ومنع الباعة المتجولين من الدخول إليه قبل أن تعمد إلى بناء أسوار من الإسمنت على مداخله وإقامة الحراسة عليه.

ويعتبر هذا الإغلاق آخر حلقة في هذا السوق التجاري الذي انطلق سنة 2006 من فكرة إيجاد مكان لإيواء عدد من التجار والباعة المتجولين الذين كانوا موجودين بالشريط الممتد بين كارياني الرحامنة وطوما، بعدما جرى إبعادهم في السابق عن هذا المكان لتشييد شقق السكن الاجتماعي.



