هدنة بين القياديين المتصارعين ''بالبيجدي''بعد مكالمة هاتفية لبنكيران ﻿

أعلن أعضاء وقادة حزب العدالة والتنمية المتصارعين من خلال تدوينات فايسبوكية، عن إلتزامهم بالنداء الأخير لنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني، والتراجع عن نشر غسيل الصراعات الداخلية على

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أعلن أعضاء وقادة حزب العدالة والتنمية المتصارعين من خلال تدوينات فايسبوكية، عن إلتزامهم بالنداء الأخير لنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني، والتراجع عن نشر غسيل الصراعات الداخلية على صفحاتهم بالفايسبوك.

وإنطلقت حملة تراجع المتصارعين عن تدويناتهم الهجومية، مباشرة بعد تدوينة عزيز الرباح الذي رد على تدوينة للبرلمانية المثيرة للجدل آمنة ماء العينين بأنه سيجيبها، لكن داخل مؤسسات الحزب وأمام أعضائه، بعد ما وصل التفاعل والتأويل لتدوينة ماء العينين حد ''النفاق والتخوين''.



وكشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران إتصل مباشرة بقياديين في الحزب، طالبهم بسحب تدويناتهم والإمتثال للنداء الأخير لنائب الأمين العام للحزب، والكف عن مهاجمة زملائهم ونشر غسيل البيت الداخلي للحزب، في إنتظار عقد تنظيمات الحزب للقاءاتها وإجتماعاتها.





