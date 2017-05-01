 مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال مول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه | مجتمع

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو | دولي

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس

صحافية ميدي 1 صاحبة الصحراء الغربية تقدم استقالتها | صحافة

صحافية ميدي 1 صاحبة'' الصحراء الغربية'' تقدم استقالتها

فيديو يهز المغاربة: حينما يبكي الرجال..مريض جراو عليه من سْبيطار كيبكي وكيغوت أنا مزاوك | مجتمع

فيديو يهز المغاربة: حينما يبكي الرجال..مريض جراو عليه من سْبيطار كيبكي وكيغوت ''أنا مزاوك''

مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية آوت | بوليتيك

مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية ''آوت''

هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة

سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة عندو الزين | اقتصاد

سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة ''عندو الزين''

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 22:06 مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي
مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)
كشفت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، عن علاقة حب لا تصدق جمعت بين فنان ألماني، انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعميلة أمريكية تستغل في المخابرات تدعى ''دانيلا غرين''.

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، عن علاقة حب لا تصدق جمعت بين فنان ألماني، انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعميلة أمريكية تستغل في المخابرات تدعى "دانيلا غرين".

وفي تفاصيل هذه العلاقة الغريبة، فقد أعلنت العميلة في المخابرات الأمريكية "دانيلا غرين" انشقاقها عن مؤسستها، وقبلت الزواج بدينيس كوسبيرت الفنان الألماني السابق والعضو الحالي بتنظيم الدولة الإسلامية الملقب بـ "أبو طلحة الألماني" والذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يحمل رؤوسا مقطوعة.


وأوضحت هذه المصادر الإعلامية ومن بينها "سي إن إن " أن غرين التي كانت تعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وقعت في حب المتطرف المذكور سنة 2014 في سوريا، حينما كانت في مهمة استخبارية من أجل مراقبته، حيث اعترفت بحبها له وبمهمتها التي أرسلت من أجلها لسوريا.

وأكدت المصادر ذاتها أن العميلة الأمريكية لم تتحمل الخطر المحيط بها بسوريا، لتقرر الفرار والعودة إلى بلدها أمريكا، ما دفع بالسلطات الأمريكية إلى اعتقالها الصيف الماضي، والحكم عليها بالسجن لمدة سنتين، قبل أن يتم الإفراج عنها أخيرا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تنظيم الدولة الإسلامية فيديو استخبارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو | دولي

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو

رئيس حكومة تونس يقيل وزيرين وسط إحتقان إجتماعي جديد | دولي

رئيس حكومة تونس يقيل وزيرين وسط إحتقان إجتماعي جديد

مثير... ﻿رئيس الوزراء الجزائري يدعو النساء إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ للتصويت في الإنتخابات | دولي

مثير... ﻿رئيس الوزراء الجزائري يدعو النساء إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ للتصويت في الإنتخابات

الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة | دولي

الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر..لحظة انتشال جثة رجل غرق حدا مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..شوفو ردة فعل الحاضرين | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

فيديو مؤثر..لحظة انتشال جثة رجل غرق حدا مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..شوفو ردة فعل الحاضرين

فيديو خطير..شوفو لحظة غرق رجل مسن بشاطئ عين الذئاب وولاد العنق هُما لي جبدوه ولكن مِيت | خارج البلاطو

فيديو خطير..شوفو لحظة غرق رجل مسن بشاطئ عين الذئاب وولاد العنق هُما لي جبدوه ولكن مِيت

الرئيس الفرنسي يستقبل الملك محمد السادس في مأدبة غداء بقصر الإليزيه | قنوات أخرى

الرئيس الفرنسي يستقبل الملك محمد السادس في مأدبة غداء بقصر الإليزيه

بالفيديو:فضيحة جديدة تهز بيت الصنهاجي ..أول خروج إعلامي لنسيب ابن الصنهاجي..حمزة كان صاحبي و منين تزوج بختي نكرها و مبغاش يطلقها ..تفاصيل صادمة | بــووز

بالفيديو:فضيحة جديدة تهز بيت الصنهاجي ..أول خروج إعلامي لنسيب ابن الصنهاجي..حمزة كان صاحبي و منين تزوج بختي نكرها و مبغاش يطلقها ..تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي
منذ 3 دقائق

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال مول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه | مجتمع

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو | دولي

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس

﻿ ﻿
اليوم 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.