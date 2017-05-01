مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) ﻿

كشفت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، عن علاقة حب لا تصدق جمعت بين فنان ألماني، انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعميلة أمريكية تستغل في المخابرات تدعى ''دانيلا غرين''.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، عن علاقة حب لا تصدق جمعت بين فنان ألماني، انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعميلة أمريكية تستغل في المخابرات تدعى "دانيلا غرين".

وفي تفاصيل هذه العلاقة الغريبة، فقد أعلنت العميلة في المخابرات الأمريكية "دانيلا غرين" انشقاقها عن مؤسستها، وقبلت الزواج بدينيس كوسبيرت الفنان الألماني السابق والعضو الحالي بتنظيم الدولة الإسلامية الملقب بـ "أبو طلحة الألماني" والذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يحمل رؤوسا مقطوعة.



وأوضحت هذه المصادر الإعلامية ومن بينها "سي إن إن " أن غرين التي كانت تعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وقعت في حب المتطرف المذكور سنة 2014 في سوريا، حينما كانت في مهمة استخبارية من أجل مراقبته، حيث اعترفت بحبها له وبمهمتها التي أرسلت من أجلها لسوريا.

وأكدت المصادر ذاتها أن العميلة الأمريكية لم تتحمل الخطر المحيط بها بسوريا، لتقرر الفرار والعودة إلى بلدها أمريكا، ما دفع بالسلطات الأمريكية إلى اعتقالها الصيف الماضي، والحكم عليها بالسجن لمدة سنتين، قبل أن يتم الإفراج عنها أخيرا.