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عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 21:44 عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال مول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه | مجتمع
عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة مساء يومه الثلاثاء، أن الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الحي الحسني، بالدار البيضاء، أمرت اليوم الثلاثاء، باعتقال البودكاست محمد بنيس الشهير بمول الشكارة ووضعه تحت



شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة مساء يومه الثلاثاء، أن الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الحي الحسني، بالدار البيضاء، أمرت اليوم الثلاثاء، باعتقال البودكاست محمد بنيس الشهير بمول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.

و حسب ذات المصادر، فإن التهم الموجهة لمول الشكارة، جاءت بعد شكايات من مواطنين ينحدرون من مدينتي الدار البيضاء و أكادير، يتهمونه بالقذف و التشهير عن طريق نشر فيديوهات تُنسب إليهم من بينها النصب و الشعوذة.

و لم تقف الشكايات عند هذا الحد بل ذهبت إلى حد اتهام مول الشكارة بارتكاب جرائم تندرج في إطار الحق العام و منها سرقة شاب مغربي بالدار البيضاء عام 2016.


و قبل اعتقاله كشف ''مول الشكارة''، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن توصله باستدعاء من المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل الحضور إلى مقر ولاية أمن مدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محمد بنيس الفايسبوك مقر ولاية أمن الدار البيضاء مول الشكارة

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