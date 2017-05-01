 مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هدنة بين القياديين المتصارعين بالبيجديبعد مكالمة هاتفية لبنكيران | بوليتيك

هدنة بين القياديين المتصارعين ''بالبيجدي''بعد مكالمة هاتفية لبنكيران

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال مول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه | مجتمع

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو | دولي

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس

صحافية ميدي 1 صاحبة الصحراء الغربية تقدم استقالتها | صحافة

صحافية ميدي 1 صاحبة'' الصحراء الغربية'' تقدم استقالتها

فيديو يهز المغاربة: حينما يبكي الرجال..مريض جراو عليه من سْبيطار كيبكي وكيغوت أنا مزاوك | مجتمع

فيديو يهز المغاربة: حينما يبكي الرجال..مريض جراو عليه من سْبيطار كيبكي وكيغوت ''أنا مزاوك''

مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية آوت | بوليتيك

مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية ''آوت''

هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 21:09 مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو | دولي
مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو
عرفت مدينة أحفير، نهاية الأسبوع المنصرم حالة استنفار أمني، عقب العثور على 100 رصاصة حية من عيار CF 22، مرمية بمنطقة خلاء توجد على مستوى تجزئة الصانديقة.

''شوف تيفي''

عرفت مدينة أحفير، نهاية الأسبوع المنصرم حالة استنفار أمني، عقب العثور على 100 رصاصة حية من عيار CF 22، مرمية بمنطقة خلاء توجد على مستوى تجزئة الصانديقة.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن مواطنا، عثر على الرصاص الحي، وأبلغ المصالح الأمينة التي حلت على وجه السرعة بالتجزئة المذكورة، وقامت بتمشيط المنطقة بأكملها ما مكنها من العثور على عدد كبير من الرصاصات، وصل عددها لحوالي 100.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن مصدر هذا الرصاص الحي، خاصة أن مدينة أحفير التي عثر فيها على هذا العدد الكبير من الرصاص، توجد بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة أحفير المصالح الأمنية الرصاص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

رئيس حكومة تونس يقيل وزيرين وسط إحتقان إجتماعي جديد | دولي

رئيس حكومة تونس يقيل وزيرين وسط إحتقان إجتماعي جديد

مثير... ﻿رئيس الوزراء الجزائري يدعو النساء إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ للتصويت في الإنتخابات | دولي

مثير... ﻿رئيس الوزراء الجزائري يدعو النساء إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ للتصويت في الإنتخابات

الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة | دولي

الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر..لحظة انتشال جثة رجل غرق حدا مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..شوفو ردة فعل الحاضرين | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

فيديو مؤثر..لحظة انتشال جثة رجل غرق حدا مسجد الحسن الثاني بالبيضاء..شوفو ردة فعل الحاضرين

فيديو خطير..شوفو لحظة غرق رجل مسن بشاطئ عين الذئاب وولاد العنق هُما لي جبدوه ولكن مِيت | خارج البلاطو

فيديو خطير..شوفو لحظة غرق رجل مسن بشاطئ عين الذئاب وولاد العنق هُما لي جبدوه ولكن مِيت

الرئيس الفرنسي يستقبل الملك محمد السادس في مأدبة غداء بقصر الإليزيه | قنوات أخرى

الرئيس الفرنسي يستقبل الملك محمد السادس في مأدبة غداء بقصر الإليزيه

بالفيديو:فضيحة جديدة تهز بيت الصنهاجي ..أول خروج إعلامي لنسيب ابن الصنهاجي..حمزة كان صاحبي و منين تزوج بختي نكرها و مبغاش يطلقها ..تفاصيل صادمة | بــووز

بالفيديو:فضيحة جديدة تهز بيت الصنهاجي ..أول خروج إعلامي لنسيب ابن الصنهاجي..حمزة كان صاحبي و منين تزوج بختي نكرها و مبغاش يطلقها ..تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هدنة بين القياديين المتصارعين بالبيجديبعد مكالمة هاتفية لبنكيران | بوليتيك
منذ 5 دقائق

هدنة بين القياديين المتصارعين ''بالبيجدي''بعد مكالمة هاتفية لبنكيران

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة) | دولي

مثير وبالفيديو..قصة حب لا تصدق بين إرهابي خطير وعميلة في المخابرات الأمريكية (تفاصيل صادمة)

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال مول الشكارة ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم الوجهة إليه | مجتمع

عاجل:بعد استدعائه..الشعوذة وراء اعتقال ''مول الشكارة '' ووضعه تحت الحراسة النظرية و هذه هي التهم

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل وسار للمغاربة.. حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإطلاق مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين

﻿ ﻿
اليوم 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.