مثير وبالفيديو..استنفار أمني بأحفير بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.. وها شحال ديال القرطاس لقاو ﻿

عرفت مدينة أحفير، نهاية الأسبوع المنصرم حالة استنفار أمني، عقب العثور على 100 رصاصة حية من عيار CF 22، مرمية بمنطقة خلاء توجد على مستوى تجزئة الصانديقة.

''شوف تيفي''

عرفت مدينة أحفير، نهاية الأسبوع المنصرم حالة استنفار أمني، عقب العثور على 100 رصاصة حية من عيار CF 22، مرمية بمنطقة خلاء توجد على مستوى تجزئة الصانديقة.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن مواطنا، عثر على الرصاص الحي، وأبلغ المصالح الأمينة التي حلت على وجه السرعة بالتجزئة المذكورة، وقامت بتمشيط المنطقة بأكملها ما مكنها من العثور على عدد كبير من الرصاصات، وصل عددها لحوالي 100.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن مصدر هذا الرصاص الحي، خاصة أن مدينة أحفير التي عثر فيها على هذا العدد الكبير من الرصاص، توجد بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.