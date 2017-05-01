فيديو يهز المغاربة: حينما يبكي الرجال..مريض جراو عليه من سْبيطار كيبكي وكيغوت ''أنا مزاوك'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مريض وهو يبكي بحرارة، كاشفا عن تعرضه للضرب بعد طرده من مستشفى عمومي بإحدى المدن المغربية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مريض وهو يبكي بحرارة، كاشفا عن تعرضه للضرب بعد طرده من مستشفى عمومي بإحدى المدن المغربية.

وكشف المريض في تبادله أطراف الحديث مع مصور الفيديو، أن الحارس الخاص للمستشفى قام بالاعتداء عليه وضربة وكسر ''عكاكيزه''، قبل طرده من المستشفى، مشيرا في الوقت ذاته وهو يذرف الدموع أنه يحتاج للمساعدة لعلاج قدمه المصابة بكسر.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المؤلم، حيث طالب الجميع وزارة الصحة بفتح تحقيق للكشف عن المستشفى المتورط في طرد هذا المريض، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن استنكارهم الشديد لواقع المستشفيات العمومية بالمغرب.



