مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية ''آوت'' ﻿

مرت الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي للمغرب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلياس ملول ،في صمت رغم أن رحيل القنصل تم عبر تسمم مفاجئ لم يمهله طويلا.

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مرت الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي للمغرب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلياس ملول ،في صمت رغم أن رحيل القنصل تم عبر تسمم مفاجئ لم يمهله طويلا.

و حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم الأبعاء، ،فإن ملول و هو مغربي من ديانة يهودية و في عقده السادس أصيب بمغص حاد في المعدة تم على إثره نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة على الرغم من العناية التي لقيها في أحد مستشفيات كاراكاس .

و لم تعلن حسب ذات المصدر، الخارجية المغربية حتى الآن عن أي إجراء لفتح تحقيق حول ظروف هذه الوفاة التي خلقت أسى كبيرا بين أفراد الجالية المغربية في فنزويلا.





