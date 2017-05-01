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مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية ''آوت''

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 20:39 مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية آوت | بوليتيك
مثيــــــر.. وفاة مفاجئة للقنصل المغربي بفنزويلا ووزارة الخارجية ''آوت''
مرت الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي للمغرب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلياس ملول ،في صمت رغم أن رحيل القنصل تم عبر تسمم مفاجئ لم يمهله طويلا.

شوف تيفي

 

مرت الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي للمغرب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلياس ملول ،في صمت رغم أن رحيل القنصل تم عبر تسمم مفاجئ لم يمهله طويلا.

و حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم الأبعاء، ،فإن ملول و هو مغربي من ديانة يهودية و في عقده السادس أصيب بمغص حاد في المعدة تم على إثره نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة على الرغم من العناية التي لقيها في أحد مستشفيات كاراكاس .

و لم تعلن حسب ذات المصدر، الخارجية المغربية حتى الآن عن أي إجراء لفتح تحقيق حول ظروف هذه الوفاة التي خلقت أسى كبيرا بين أفراد الجالية المغربية في فنزويلا.


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