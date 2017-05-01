هاذ شي كَيخلع..إمام ذبح ماسح أحذية بسيف أمام المسجد.. وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

واقعة خطيرة ومروعة، هزت دولة السودان، اليوم الثلاثاء، بطلها إمام، حاول ذبح عامل ماسح الأحذية بتعاون مع أنصاره قرب مسجد في العاصمة السودانية الخرطوم.

"شوف تيفي"

واقعة خطيرة ومروعة، هزت دولة السودان، اليوم الثلاثاء، بطلها إمام، حاول ذبح عامل ماسح الأحذية بتعاون مع أنصاره قرب مسجد في العاصمة السودانية الخرطوم.

وحسب موقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الصيحة" السودانية فقد كشفت لجنة مسجد "عبد المنعم محمد" أن حادثة مهاجمة ماسح الأحذية بالسيوف، ليست لها أي دوافع إرهابية، وقد نفى عضو لجنة المسجد حسين مصطفى علاقتهم بحادثة محاولة الذبح، وأقر بأنها تمت على خلفية شجار نشب بين إمام المسجد والماسح ، قام على إثره مناصرون للإمام بمحاولة ذبح الضحية.

وأضاف المصدر ذاته أن حسين مصطفى قال إن ما حدث لا علاقة له بوجود خلية إرهابية بالمسجد، مؤكدا أن الحادثة لم تتم بسبب عدم أداء الضحية الصلاة داخل المسجد،كما تم تداوله، لكن للأمر علاقة بتصفية حسابات شخصية، وقد فتحت السلطات تحقيقا بخصوصها.

وأكد الضحية يضيف موقع "سكاي نيوز" أن الإمام كان يحمل سيفا وقد أشهره في وجهه، بينما رماه آخر بحجر في مؤخرة رأسه، وبعدها سقط على الأرض غارقا في دمائه فاقدا للوعي.