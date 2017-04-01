سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة ''عندو الزين'' ﻿

تماشيا مع استراتيجيتها التسويقية الناجحة و ككل سنة، علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنانة المغربية أسماء لمنور للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.





شوف تيفي:



تماشيا مع استراتيجيتها التسويقية الناجحة و ككل سنة، علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنانة المغربية أسماء لمنور للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.

و قالت مصادرنا إن تعاقد المجموعة السكنية مع لمنور جاء بعد نجاح أغنيتها الجديدة ''عندو الزين'' التي حققت نجاحا كبيرا على المستوى المغربي و العربي.

و قد تحفظت مصادرنا عن قيمة مبلغ العقد الذي يجمع الطرفين و الذي سيمتد لسنة كاملة.

وكانت مجموعة الصفريوي قد نفت في بلاغ لها سابقا بشكل قاطع أن تكون قد فسخت العقد الذي كان يجمعها بسعد المجرد بعد اتهامه بالاغتصاب و سجنه مؤكدة أن التعاقد لازال ساري المفعول إلى غاية شهر يونيو من سنة 2017.