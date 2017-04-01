 سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة ''عندو الزين'' ﻿
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سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة ''عندو الزين''

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 19:37 سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة عندو الزين | اقتصاد
سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة ''عندو الزين''
تماشيا مع استراتيجيتها التسويقية الناجحة و ككل سنة، علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنانة المغربية أسماء لمنور للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.



شوف تيفي:

تماشيا مع استراتيجيتها التسويقية الناجحة و ككل سنة، علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنانة المغربية أسماء لمنور للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.

و قالت مصادرنا إن تعاقد المجموعة السكنية مع لمنور جاء بعد نجاح أغنيتها الجديدة ''عندو الزين'' التي حققت نجاحا كبيرا على المستوى المغربي و العربي.
و قد تحفظت مصادرنا عن قيمة مبلغ العقد الذي يجمع الطرفين و الذي سيمتد لسنة كاملة.

وكانت مجموعة الصفريوي قد نفت في بلاغ لها سابقا بشكل قاطع أن تكون قد فسخت العقد الذي كان يجمعها بسعد المجرد بعد اتهامه بالاغتصاب و سجنه مؤكدة أن التعاقد لازال ساري المفعول إلى غاية شهر يونيو من سنة 2017.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد عقد إشهار

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