سكـــوب..بعد سعد لمجرد..الضحى تتعاقد مع أسماء لمنور بعد أغنيتها الناجحة ''عندو الزين'' ﻿

شوف تيفي:
تماشيا مع استراتيجيتها التسويقية الناجحة و ككل سنة، علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة الضحى العقارية، تعاقدت مع الفنانة المغربية أسماء لمنور للترويج لمشاريعها السكنية خلال شهر رمضان المقبل.
و قالت مصادرنا إن تعاقد المجموعة السكنية مع لمنور جاء بعد نجاح أغنيتها الجديدة ''عندو الزين'' التي حققت نجاحا كبيرا على المستوى المغربي و العربي.
و قد تحفظت مصادرنا عن قيمة مبلغ العقد الذي يجمع الطرفين و الذي سيمتد لسنة كاملة.
وكانت مجموعة الصفريوي قد نفت في بلاغ لها سابقا بشكل قاطع أن تكون قد فسخت العقد الذي كان يجمعها بسعد المجرد بعد اتهامه بالاغتصاب و سجنه مؤكدة أن التعاقد لازال ساري المفعول إلى غاية شهر يونيو من سنة 2017.
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