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رائع وبالصورة..شوف الحركة اللي دار الدبوز واللي ضحكات الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولند

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 19:16 رائع وبالصورة..شوف الحركة اللي دار الدبوز واللي ضحكات الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولند | مجتمع
رائع وبالصورة..شوف الحركة اللي دار الدبوز واللي ضحكات الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولند
قام الكوميدي المغربي الفرنسي جمال الدبوز بحركة كوميدية خفيفة خلال التقاط صورة جماعية بقصر الإليزيه بباريس، الأمر الذي أضحك المشاركين في الصورة ومن بينهم الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا

"شوف تيفي"

قام الكوميدي المغربي الفرنسي جمال الدبوز بحركة كوميدية خفيفة خلال التقاط صورة جماعية بقصر الإليزيه بباريس، الأمر الذي أضحك المشاركين في الصورة ومن بينهم الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولند.

ودخل بعض المشاركين في الصورة في حالة ضحك هستيرية، كما تُظهر الصورة الروح الكوميدية الجميلة التي يتمتع بها جمال الدبوز والتي جعلته معشوق الفرنسيين بسبب حركاته وطريقته المتميزة في الكوميدية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند، أقام اليوم الثلاثاء، مأذبة غداء على شرف الملك محمد السادس، والتي عرفت حضور مجموعة من الشخصيات الفرنسية والمغربية البارزة ومن بينها الكوميدي جمال الدبوز.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الضحك الفرنسيين الدبوز فرانسوا هولند

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