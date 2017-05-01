 ممثلة للأمم المتحدة تشيد بالمغرب بعد المساواة في الوظيفة العمومية بين الجنسين ﻿
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ممثلة للأمم المتحدة تشيد بالمغرب بعد المساواة في الوظيفة العمومية بين الجنسين

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 19:11 ممثلة للأمم المتحدة تشيد بالمغرب بعد المساواة في الوظيفة العمومية بين الجنسين | بوليتيك
ممثلة للأمم المتحدة تشيد بالمغرب بعد المساواة في الوظيفة العمومية بين الجنسين
استقبل محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية ، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية ''ليلى الرحيوي''، وذلك يوم الجمعة الماضي


بوليتيك
شوف تيفي


استقبل محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية ، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية "ليلى الرحيوي"، وذلك يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة، فقد ذكر الوزير خلال هذا اللقاء، بالدور الذي تلعبه وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق تمثيلية منصفة للنساء في الوظيفة العمومية، حيث تدارس الحاضرون ضمن اللقاء سبل تنزيل إستراتجية مقاربة النوع بالوظيفة العمومية مع وضع خريطة طريق وبرنامج عمل بخصوص الإجراءات المؤسساتية الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة ، والعمل على بلوغ تمثيلية متكافئة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية.

كما تم خلال اللقاء، دراسة إمكانية دعم مرصد مقاربة النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية و الذي يعتبر الأداة الملائمة لرصد التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تمثيلية نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية.

وأشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية بالتجربة الرائدة التي يعرفها المغرب على المستوى الجهوي والدولي في مجال المساواة في الوظيفة العمومية من خلال الدور الذي تلعبه شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية والتي تضم في عضويتها مسؤولين بمختلف الوزارات والإدارات العمومية.

وفي ذات السياق، فقد تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل يغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019 مع توفير الدعم والمواكبة لوزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية من طرف هيأة الأمم المتحدة للمرأة، لتنزيل المبادرات الرامية إلى اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين وتعزيز دينامية هذه المأسسة داخل الوظيفة العمومية.


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