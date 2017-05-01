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الغاضبون ضد إدريس لشكر يكشفون ''خبايا'' مؤتمر الوردة الخميس المقبل

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 19:09 الغاضبون ضد إدريس لشكر يكشفون خبايا مؤتمر الوردة الخميس المقبل | بوليتيك
الغاضبون ضد إدريس لشكر يكشفون ''خبايا'' مؤتمر الوردة الخميس المقبل
يعتزم الأعضاء العشرة بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل بالرباط، أسابيع فقط على تنظيم المؤتمر العاشر للحزب.


شوف تيفي

يعتزم الأعضاء العشرة بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل بالرباط، أسابيع فقط على تنظيم المؤتمر العاشر للحزب.

وأفاد مصدر مطلع، أن كلا من ''وفاء حجي، وحسناء أبو زيد، ومصطفى المتوكل، وعبد الله العروجي، وعبد الكبير الطبيح، وعبد الوهاب بلفقيه، وكمال الديساوي، وسفيان خيرات،ومحمد العلمي، ومحمد الدرويش''، الأعضاء بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، سيكشفون في لقاء صحفي عن ''المؤامرة التي يقودها إدريس لشكر للفوز بولاية ثانية على رأس حزب ''المهدي بن بركة'' حسب قول نفس المصدر .

وحسب ذات المصدر، فلقاء يوم الخميس المقبل جاء بعد إتفاق وتداول بين الأعضاء العشرة الغاضبين للخروج إلى العلن لكشف وتوضيح مسارات وملابسات عقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب و حيثيات رفضهم للمنهجية المتبعة في الإعداد له.

هذا، وتنتهي مساء اليوم المهلة المحددة لوضع الترشيحات بخصوص منصب الكاتب الأول لحزب الوردة، حيث تشير أغلب المعطيات بمحاولة الدفع بمرشح أو مرشحين للتنافس مع إدريس لشكر الذي حسم الفوز مسبقا وسط تكثم لإدارة الحزب الذي تتلقى الترشيحات.


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