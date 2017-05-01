بالفيديو.. ممثل مغربي يتحدى إغراءات هوليوود ويرفض دور إرهابي في فيلم أمريكي ﻿

رفض الممثل المغربي مراد زكندي المقيم بالديار البلجيكية الدور الذي عرضه عليه المخرج الأمريكي بريان دي بالما والمثمتل في تجسيده لدور الإرهابي في فيلمه الجديد.

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رفض الممثل المغربي مراد زكندي المقيم بالديار البلجيكية الدور الذي عرضه عليه المخرج الأمريكي بريان دي بالما والمثمتل في تجسيده لدور الإرهابي في فيلمه الجديد.

وبهذا الخصوص، رفض مراد زكندي بشكل قطعي تجسيد دور إرهابي عربي ينحدرمن حي مولينبيك، والذي يعد من أشهر الأحياء البلجيكية، وذلك من خلال نشره مقطعا لفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يتقاسم فيه الخبر مع متتبعيه.

هذا وقد استنكر الممثل المغربي العرض الذي تلقاه من المخرج الأمريكي بريان دي بالما، كما أضاف أنه سبق له وأن رفض العديد من الأدوار من هذا القبيل التي لا تمت للإسلام بصلة.