عاجل..هذا ما يقع بشركة رورنو بالبيضاء بعد الحريق+صور ﻿

"شوف تيفي"
تعرف شركة "رونو" الموجودة على مستوى درب عمر بالبيضاء، في هذه اللحظات استنفارا أمنيا، وتواجدا كثيفا للمصالح التابعة للوقاية المدنية والتي تعمل كل ما في وسعها للسيطرة على النيران المندلعة بالطابق الثالث للشركة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رئيس المنطقة الأمنية بأنفا، حل بالشركة رفقة الشرطة العلمية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
وأكد ذات المصدر أن الحريق، اندلع بـ "الصباغة" الموضوعة إلى جانب "الفرن" الذي يوجد بالطابق الثالت للشركة المذكورة.
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